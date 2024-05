Inzaghi in sede Inter, al via vertice con Oaktree

Tutto pronto per l'incontro tra il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi e i manager di Oaktree, nuovo proprietario del club nerazzurro. Domenica dopo il pareggio con il Verona lo stesso Inzaghi infatti aveva dichiarato: "Martedì conoscerò questa nuova società che è molto ambiziosa e vuole fare molto bene per l'Inter".

Inzaghi è arrivato così nella sede del club in viale della Liberazione poco dopo le 15.30, accompagnato da un auto della società, mentre intorno alle 9.30 stamattina erano arrivati i manager di Oaktree, Katherine Ralph (Global Opportunities strategy Managing Director) e Alejandro Cano (Managing Director e Co-Head Europa per la strategia Global Opportunities).



