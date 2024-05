Dal 31 maggio ritorna il Festival dei Laghi Lombardi

Dal 31 maggio al 21 novembre ritorna il Festival dei Laghi Lombardi, kermesse culturale arrivata alla settima edizione che è stata presentata a Palazzo Pirelli alla presenza, tra gli altri, dell'assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso e dal direttore artistico Francesco Pellicini.

"Il Festival dei Laghi Lombardi - ha dichiarato l'assessore - è un'iniziativa di alto profilo che si pone in perfetta sintonia con il senso della cultura di Regione Lombardia. Coinvolge, infatti, artisti d'eccellenza e valorizza sia luoghi e percorsi celebri sia quelli meno conosciuti, ma altrettanto affascinanti".

Il tour si articola in 20 date e riunisce in un'unica grande rassegna 10 laghi della Lombardia: il Garda, il Maggiore, l'Iseo, il Lario, quello di Annone, il Ceresio, il Comabbio, quello di Varese, di Mezzola e il distretto dei laghi alpini della val Chiavenna. Una vastissima zona d'acqua dolce che unisce 5 province lombarde - Brescia, Varese, Lecco, Como e Sondrio - e altre 2 regioni confinanti: il Vco piemontese e la vicina Svizzera.

Il programma si articola tra concerti, teatro e cabaret.

Molteplici le personalità artistiche che animeranno la kermesse lacustre, a partire dal concerto per orchestra a 20 elementi dedicato al Premio Oscar Hans Zimmer a Verbania, dagli immancabili Legnanesi a Desenzano del Garda e da Mario Pirovano, erede di Dario Fo e Franca Rame che porterà in scena al Vittoriale degli italiani 'Mistero Buffo'..

"Sono davvero felice - ha concluso Pellicini - che il Festival, di anno in anno, riesca sempre a regalare una festa, sotto forma di spettacoli diversificati, nella regione dei laghi per eccellenza. Quest'anno ci affacciamo, per la prima volta, anche al cinema con la produzione di 'Io sono lago', evento destinato a passare alla storia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA