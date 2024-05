Con pistola e passamontagna davanti a farmacia, arrestati

Due pregiudicati di 50 e 32 anni sono stati arrestati dalla Polizia a Milano con l'accusa di tentata rapina. I due, infatti, sono stati sorpresi in un'auto ferma davanti a una farmacia in viale Suzzani, dove avevano fatto già dei sopralluoghi, con passamontagna e la replica di una pistola Beretta.

I due sono stati immobilizzati dai 'falchi', gli agenti motociclisti in borghese, che cercavano proprio quell'auto. La vettura, una Y10, sarebbe infatti stata vista sulla scena di alcune altre rapine, sempre a Milano, la scorsa settimana.

Su questa ipotesi sono in corso accertamenti da parte della Polizia.



