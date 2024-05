Stefano Ricci in Cambogia con Steve McCurry

Più che una collezione, un'esplorazione, quella della maison Stefano Ricci per la prossima estate, immortalata dalle magnifiche foto scattate dal celebre Steve McCurry nei templi e nella natura della Cambogia, set della campagna per la p/e 2025 e fulcro della proposta firmata da Filippo Ricci, guida stilistica dell'azienda toscana.

Il nuovo capitolo del progetto Explorer è stato presentato oggi al teatro Gerolamo di Milano con alcuni video reportage sul viaggio in Cambogia, dal tempio di Preah Khan al lago Bong Chouk alla Kulen Elephant Forest, oltre che con i capi della nuova collezione, i cui colori sono citazioni del paese del sud est asiatico. Un progetto che ha anche un cote legato alla sostenibilità con l'impegno a piantare 5000 alberi siglato con Wild Earth Allies.



