Il comune di Bergamo assegna all'Atalanta la medaglia d'oro

L'Atalanta riceverà la medaglia d'oro della Città di Bergamo: la Giunta del Comune lombardo ha approvato la delibera che formalizza il riconoscimento. La consegna avverrà venerdì 31 maggio, nell'Aula consiliare di Palazzo Frizzoni, in occasione di un Consiglio comunale straordinario.

Il Comune ha deciso di anticipare la consegna dell'onorificenza - che solitamente vengono assegnate a fine anno - visto lo strepitoso successo sportivo conseguito la scorsa settimana a Dublino, dove i nerazzurri hanno battuto il Bayer Leverkusen aggiudicandosi la Uefa Europa League, e per far coincidere la consegna con il giorno dei festeggiamenti del titolo continentale, affiancando la celebrazione istituzionale alla festa del popolo atalantino prevista per la sera stessa.

"Quella di conferire la massima onorificenza civica all'Atalanta è una scelta suggerita dal cuore e dalla riconoscenza verso una squadra che ci ha riempiti di orgoglio", spiega il sindaco di Bergamo Giorgio Gori.



