Calcio: Milan a Perth contro la Roma, in panchina Bonera

Il Milan nell'amichevole di venerdì a Perth in Australia contro la Roma sarà allenato da Daniele Bonera. Servirà quindi ancora qualche giorno per conoscere il nome del sostituto di Stefano Pioli che ha lasciato il club rossonero dopo quasi cinque anni di gestione.

Probabilmente il prossimo allenatore del Milan sarà Paulo Fonseca in scadenza di contratto con il Lille con cui, superato dal Brest, ha conquistato il quarto posto in classifica e i preliminari di Champions League. Per il tecnico portoghese sarebbe pronto un biennale con il Milan.



