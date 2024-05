Inter: Inzaghi, spero di incontrare presto la nuova dirigenza

Simone Inzaghi va di fretta. Parla della partita ma soprattutto del futuro societario che attende l'Inter. "Intanto - afferma - bisogna fare i complimenti a Baroni e al suo staff. Ci sono venuti a prendere forte, hanno giocato un grande primo tempo. Poi nel secondo tempo abbiamo creato tanto, ci avrebbe fatto piacere raccogliere la trentesima vittoria con 96 punti ma comunque è stato un campionato straordinario".

Inzaghi saluta Zhang "con lui ho avuto un grande rapporto, è stato un presidente prezioso, quest'anno non è potuto essere tanto presente ma è come se ci fosse sempre stato, l'ho salutato calorosamente. Ora c'è una nuova proprietà, sono entusiasti e spero di incontrarli presto. Quando? Martedì ci vedremo con Marotta, Ausilio, Baccin, per capire anche i nuovi programmi".

Marco Baroni potrebbe essere ai saluti in casa Hellas ma il tecnico toscano guarda altrove. "Credo che bisogna fare un grande complimento alla squadra per come ha interpretato questa partita. Ci tenevo a concludere al meglio questa bellissima stagione e volevo che i ragazzi offrissero una bella prestazione e penso che sia stato così. Meritavamo qualcosa di più nella prima frazione, peccato per il pareggio proprio alla fine". "E' stata un'annata particolare ma altrettanto bella - dice ancora Baroni -. Anche questa sera i nostri tifosi sono stati fantastici come è accaduto per tutto l'anno. I tifosi meritano il mio grazie perchè non ci hanno fatto mancare il loro affetto e sostegno. Volevamo regalare emozioni anche oggi e l'abbiamo fatto. Sul futuro fatico a parlare, sono ambizioso, ci sarà il tempo di parlare, ora è solo il tempo di festeggiare".



