Monza: Palladino, due salvezze sono come due scudetti

"Sono orgoglioso di tutto ciò che è stato fatto: le due salvezze equivalgono a due scudetti. La società ha lavorato alla grande, è stato fatto un grande lavoro, c'è stata grande unione: siamo una bellissima realtà". Sono queste le parole dell'allenatore del Monza, Raffaele Palladino, alla vigilia dell'ultima partita, sabato alle 18 in casa della Juventus.

"Se penso a quando sono arrivato il primo giorno, la permanenza in A poteva essere un sogno. Ma non siamo mai stati in discussione con la retrocessione, abbiamo sempre avuto continuità e sempre in posizione alta della classifica", ha aggiunto Palladino.



