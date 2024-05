Torna il torneo di basket di EA7 Emporio Armani e Olimpia Milano

Torna per la seconda edizione Battle Of Playgrounds, il torneo di basket 3x3 promosso da EA7 Emporio Armani e Olimpia Milano che si svolgerà dal 15 al 30 giugno sui cinque campetti riqualificati da Giorgio Armani nell'hinterland e nel cuore della città. Un'iniziativa che - si legge in una nota del gruppo Armani - conferma l'amore dello stilista per la pallacanestro e l'attenzione concreta verso Milano.

Protagonisti saranno i giovani appassionati della disciplina tra i 14 e i 28 anni che comporranno squadre maschili e femminili suddivise per fasce di età. Per l'occasione ogni giocatore riceverà un kit personalizzato EA7 Emporio Armani e Olimpia Milano.

Gli incontri di qualificazione si svolgeranno sui campi da basket del Giardino Muccioli (15 giugno), del quartiere Barona (16 giugno), del Giardino Moravia (22 giugno) e di via Pitteri (23 giugno). Seguendo il regolamento tecnico FIBA, le squadre che passeranno le quattro tappe eliminatorie si affronteranno nelle finali di domenica 30 giugno al campo del parco Sempione.

Saranno messi in palio premi che permetteranno ai vincitori di vivere esperienze uniche legate all'Olimpia Milano. Il torneo sarà inoltre l'occasione per coinvolgere grandi e piccoli in attività di intrattenimento, all'insegna del divertimento, dello sport e dell'inclusività.



