Tir perde il rimorchio su strada di montagna, nessun ferito

La strada statale del Foscagno è stata chiusa stamani all'altezza di Valdidentro, in Alta Valtellina, dopo che un Tir diretto al confine con la Svizzera ha perso il rimorchio. Al momento dell'incidente non stavano arrivando altri veicoli. Non ci sono stati feriti. A renderlo noto è l'Anas. Le forze dell'ordine sono intervenute per ricostruire la dinamica dell'accaduto e per le attività di riapertura della statale. Sul posto anche i vigili del fuoco della caserma di Livigno.



