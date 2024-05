San Raffaele di Milano consolida risanamento, 2023 in utile

Le assemblee delle società operative del gruppo San Donato hanno approvato i bilanci 2023 e, per l'Irccs Ospedale San Raffaele, nel 2023 i ricavi totali sono risultati pari a 815 milioni, in aumento di circa il 6% rispetto ai 766 milioni del 2022.

Il processo di razionalizzazione operativa ha permesso il miglioramento del Margine operativo lordo che nel 2023 è risultato di 76 milioni, in crescita del 46% rispetto ai 52 milioni del 2022 e il raggiungimento del pareggio di bilancio, con un risultato netto positivo di 0,5 milioni nel 2023, in forte miglioramento rispetto ai -17,6 milioni del 2022. "Tale risultato sottolinea il corretto orientamento dell'Ospedale San Raffaele nel perseguimento del percorso di sostenibilità economica e finanziaria, avviato negli ultimi tre anni", afferma una nota del gruppo San Donato.

Per quanto riguarda l'Irccs Policlinico San Donato, nel 2023 i ricavi totali sono risultati pari a 203,6 milioni, in aumento di circa il 10,3% rispetto ai 184,6 milioni del 2022 "a testimonianza del consolidamento della ripresa dell'attività sanitaria con il risolversi della pandemia Covid". Il Margine operativo lordo nel 2023 è risultato di 29 milioni, in crescita del 64% rispetto al 2022. Migliora anche il risultato netto, pari a 9,8 milioni rispetto ai 0,7 milioni precedenti.

Il bilancio consolidato 2023 di gruppo San Donato spa sarà approvato entro la fine di giugno.



