Guidesi a Regioni automotive, puntiamo su neutralità tecnologica

La neutralità tecnologia e l'utilizzo di biocarburanti devono essere "elementi chiave per raggiungere l'obiettivo comune di garantire una trasformazione del trasporto stradale e del settore automobilistico nell'Ue che non lasci indietro nessuno". Questo l'appello che l'assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi, chiederà di inserire nel documento che sarà sottoscritto dall'alleanza delle 36 regioni dell'automotive a Monza il prossimo 29 novembre, durante un evento che sancirà il passaggio alla Lombardia della presidenza dell'alleanza.

Guidesi manderà nei prossimi giorni una lettera alle altre Regioni sottolineando l'importanza di includere questi concetti nella dichiarazione finale. La tesi della neutralità tecnologica inizia a trovare sempre più alleati in Europa e l'obiettivo è quello di convincere anche le Regioni più 'tiepide' sull'argomento.

Guidesi ha spiegato le sue intenzioni ieri durante un evento a Bruxelles, dove si è recato in missione istituzionale in un momento particolare visto l'avvicinarsi delle elezioni, con l'obiettivo di continuare nella battaglia di salvaguardia del motore endotermico e di influenzare le scelte della prossima commissione europea.

Negli ultimi mesi l'assessore, per cercare di trovare nuove strategie comuni con gli altri territori manifatturieri d'Europa, era stato anche in Baviera, a Lipsia, a Stoccarda, a Pamplona e a Lione.

Guidesi ora rilancia sulla neutralità tecnologica "quale apertura a tutte le possibili soluzioni a zero e basse emissioni. Questo include i veicoli elettrici, le tecnologie a idrogeno, i biocarburanti ed i carburanti sintetici - ha spiegato -. Concentrando i nostri sforzi su un'ampia gamma di tecnologie, garantiremo la competitività e l'innovazione dell'industria automobilistica europea".

Ad ogni modo "sono fiducioso che, lavorando insieme attraverso l'Automotive Regions Alliance - ha concluso Guidesi - realizzeremo una transizione giusta, rapida, di successo e scevra da ogni ideologia".



