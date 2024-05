Al via con i CCCP la stagione da record del Carroponte

E' partita "con numeri sopra ogni aspettativa" la nuova stagione live del Carroponte, come spiega Tiziana Seregni di Hub Music Factory, che gestisce le attività della struttura per eventi di Sesto San Giovanni, che stasera ospita il live dei CCCP, con 9000 biglietti già venduti. Erano in 12mila, invece, a ballare con l'elettronica di Circo Loco lo scorso weekend, mentre erano pochi meno, l'11 e 12 maggio per il festival con cui i Nofx hanno dato l'addio alle scene live.

"Per questa stagione abbiamo lavorato a un'implementazione strutturale, con un aumento di capienza da 7450 a 12mila persone grazie all'aumento di servizi per il pubblico, ma anche dal punto di vista tecnico - spiega la promoter - con torri audio esterne al tetto del palco che lasciano più spazio per le luci delle produzioni più impegnative".

A giugno in calendario ci sono due 'classici' del Carroponte come la festa di fine anno scolastico organizzata con Scuolazoo e l'Holi dance festival. Tra le novità dell'estate, il primo musical ospitato al Carroponte, Michael - The Show, in programma il 25 giugno, ma anche maxischermi all'aperto per seguire gli Europei di calcio.

"Il Carroponte vuole essere uno spazio per tutti i tipi di eventi e spettacoli, uno spazio per tutti, aperto a un pubblico eterogeneo" sottolinea Tiziana Seragni, spiegando che l'obiettivo è superare le circa 400mila presenze dello scorso anno. "Aprire a maggio, cosa che non avevamo mai fatto prima, va in questa direzione" conclude la promoter, ricordando i tanti ospiti che si susseguiranno sul palco da qui a settembre, da Cristina D'Avena ai La Sad, da Gemitaiz a Ermal Meta.



