Dal 6 al 27 giugno a Pavia tornano i 'Cortili in musica'

Dal 6 al 27 giugno torna a Pavia "Cortili in Musica", la rassegna di musica da camera che valorizza i cortili storici della città, organizzata dalla Fondazione "I Solisti di Pavia", ente strumentale della Fondazione Banca del Monte di Lombardia, con il patrocinio del Comune di Pavia. Angoli suggestivi e nascosti della città, come i cortili interni del Collegio Cairoli, del Collegio Borromeo e di Palazzo Malaspina, si animeranno dunque con i concerti.

Il debutto è previsto il 6 giugno all'Almo Collegio Borromeo con Pavel Berman (violino), Enrico Dindo (violoncello) e "I Solisti di Pavia". Il concerto sarà preceduto dalla consegna del Premio "Andrea Astolfi", un momento istituzionale durante il quale Mario Cera, presidente della Fondazione Banca del Monte di Lombardia, dialogherà con Ferruccio de Bortoli, presidente della giuria del premio, sul tema della solidarietà oggi in Italia.

Novità dell'edizione 2024 di "Cortili in Musica", la rassegna "Cortili Off", che prevede due concerti in periferia, uno al quartiere Scala (il 17 giugno con il Pavia Cello Academy Quartet) e uno al Chiostro della basilica di San Lanfranco (il 24 giugno con un quartetto d'archi al femminile dei Solisti di Pavia).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA