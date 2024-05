Case popolari in Lombardia, punti a sanitari e forze dell'ordine

Regione Lombardia ha ridefinito i criteri per l'assegnazione degli alloggi popolari, attribuendo maggiori punteggi nelle graduatorie agli anziani, ai disabili, alle famiglie monoparentali con minori a carico, alle famiglie di nuova formazione, ai genitori separati in condizioni di disagio economico, alle Forze dell'ordine e ai lavoratori del servizio sanitario.

Le nuove direttive dovranno essere recepite dalle Aler, dai Comuni e dagli enti assegnatari di case popolari entro il 31 marzo 2025.

"Si tratta di un atto concreto - ha affermato l'assessore regionale alla Casa e Housing sociale Paolo Franco - che rafforza le tutele per le persone e le famiglie in condizioni di fragilità. Nel contempo, la delibera stabilisce una priorità per le Forze dell'ordine e i lavoratori del servizio sanitario in modo da incoraggiare il cosiddetto 'mix abitativo' nei quartieri".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA