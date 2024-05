Bayer compra energia verde da Iberdrola prodotta a Montefiascone

Bayer comprerà per 11 anni l'energia verde prodotta da Iberdrola nel proprio impianto di Montefiascone (Viterbo). Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'accordo prevede la fornitura di energia verde a partire dal prossimo mese di gennaio e consentirà a Iberdrola di fornire a Bayer 33 GWh di energia verde per l'intero periodo.

Bayer e Iberdrola collaborano già in Spagna e in Messico e con questa partnership, il sito di Garbagnate Milanese (Milano) utilizzerà esclusivamente energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, che sarà prodotta dall'impianto fotovoltaico di Montefiascone, il secondo di Iberdrola in Italia, che ha una capacità installata totale di 7 MW. Una volta operativo - spiega Iberdrola - l'impianto eviterà l'immissione in atmosfera di oltre 3.200 tonnellate di CO2, equivalente alla domanda di elettricità di oltre 4mila famiglie.



