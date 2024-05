Atm e Ledha insieme per una mobilità 'sempre più accessibile'

Atm e Ledha Milano Città Metropolitana hanno firmato un protocollo d'intesa per rafforzare il proprio impegno nel promuovere il diritto all'accessibilità e al trasporto delle persone con disabilità e a mobilità ridotta.

Promuovere una nuova cultura d'impresa aperta a tutte le diversità, come si legge in una nota, è uno dei "punti cardine" del Piano Strategico di Atm che in questi anni "si è impegnata nel diffondere e valorizzare l'unicità di tutte le persone e rispettare le diversità".

Il protocollo tra Atm e Ledha Milano prevede tavoli tecnici di confronto periodici per condividere la propria esperienza e il proprio know-how con l'obiettivo di sviluppare soluzioni concrete per il miglioramento dell'accessibilità del trasporto e eliminare le barriere architettoniche.

Prevede, inoltre, corsi di formazione per tutti i dipendenti di Atm che lavorano a contatto con i clienti, per aiutarli a migliorare la relazione e il supporto verso i passeggeri con disabilità motoria, sensoriale o cognitiva o le persone con ridotta mobilità, come per esempio le persone anziane.

Oggi tutti i bus urbani e le linee metropolitane più recenti M3, M4 e M5 sono accessibili al 100%. Sulle altre due linee metropolitane M1 e M2, che risalgono agli anni '60, prosegue invece il piano di interventi stabilito dal Comune di Milano e Atm per dotare di ascensori e montascale alcune stazioni che ancora oggi non ne sono provviste.

Con un investimento complessivo di 21 milioni di euro partiranno i lavori per 9 stazioni: Sesto Rondò, Bande Nere, San Leonardo, Uruguay, De Angeli per la M1 e Sant'Agostino, Garibaldi e Lambrate per la M2. Va avanti in parallelo anche il rinnovo della flotta di tram e filobus.

Per rispondere alle esigenze di tutti i passeggeri Atm mette anche a disposizione strumenti dedicati, come l'Infoline e la piattaforma online 'Informazioni senza barriere' che consente di essere sempre aggiornati sul funzionamento di ascensori e montascale delle 5 linee metropolitane.



