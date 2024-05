Appalti Milano-Cortina: imprenditore esultò, '5 billion'

"Eh andiamoooooo, 5 billion di budget, appena sentito". Così, in una chat interna della sua società, Luca Tomassini, titolare della Vetrya spa, la società che vinse l'affidamento dei servizi digitali per la Fondazione Milano-Cortina 2026, avrebbe esultato, come emerge dagli atti, il giorno stesso della nomina, nel 2019, di Vincenzo Novari come ad dell'ente del comitato organizzatore delle Olimpiadi invernali.

Novari, difeso dal legale Nerio Diodà, ha ricevuto un invito a comparire per l'interrogatorio per domani da parte dell'aggiunto Tiziana Siciliano e dei pm Francesco Cajani e Alessandro Gobbis, titolari dell'inchiesta della Gdf.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA