Scala: doppia standing ovation per la Filarmonica a Praga

Doppia standing ovation per la Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Chailly con il pianista Alexander Malofeev alla Smetana Hall di Praga dove ieri l'orchestra si è esibita in uno dei principali appuntamenti della 79/a edizione del Festival di primavera.

Il programma è quello già eseguito il 13 maggio alla Scala e il 16 a Udine con il concerto per pianoforte e orchestra di Cajkovskij, la sinfonia n. 3 di Prokof'ev e in più, solo per questa esibizione Gelosia, preludio dell'opera di Leos Janacek.

Un omaggio al pubblico ceco che con Chailly ha un lungo rapporto, cementato a partire dalle frequenti presenze con la Gewandhausorchester di Amsterdam.

Il concerto per pianoforte e orchestra di Cajkovskij è una delle pagine più conosciute della musica sinfonica e anche una composizione con cui Malofeev, che non ha ancora compiuto 23 anni, ha passato metà della sua vita Suonandolo ha infatti vinto nel 2014, a soli 13 anni, il concorso internazionale Cajkovskij per giovani artisti a Mosca.

La sua confidenza, anche con l'orchestra, si è sentita nella esibizione di ieri nella bellissima sala art nouveau dotata più di fascino che di una eccellente acustica.

Alla fine pubblico immediatamente tutto in piedi ad applaudire l'esecuzione corale e poi il bis di Malofeev solo con una mano: il preludio per mano sinistra di Scriabin La ripresa si è aperta con il tributo al pubblico di casa - Gelosia, che l'orchestra ha eseguito per la prima volta, - e la terza di Prokof'ev in cui il compositore ha rimaneggiato il materiale dell'opera L'angelo di fuoco, che non riusciva a mettere in scena. Una conclusione con sette minuti di applausi e una nuova standing ovation. Prossimi impegni un concerto stasera in Lussemburgo e l'esibizione in piazza Duomo a Milano il 9 giugno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA