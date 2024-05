Milano-Cortina, 'nessun dirigente attuale risulta indagato'

"Nessun dirigente o dipendente attuale della Fondazione risulta indagato". Lo precisa in una nota la fondazione Milano Cortina dopo che in mattinata la Guardia di Finanza ha eseguito una perquisizione nella vecchia sede di Fondazione Milano Cortina 2026, in piazza Tre Torri a Milano, e successivamente nei nuovi uffici in via della Boscaiola 26.

Il management del Comitato organizzatore dei giochi olimpici e paralimpici "ha prestato massimo supporto e piena collaborazione alle forze dell'ordine".



