Lite proPal-attivisti di Lotta comunista alla Statale a Milano

Una lite tra manifestanti proPalestina e attivisti di Lotta Comunista è avvenuta stamani nell'acampada' universitaria della Statale, a Milano. I giovani sono venuti alle mani ma non si registrano persone che abbiano avuto bisogno di cure mediche.

Secondo quanto si è appreso l'alterco sarebbe iniziato quando gli attivisti di Lotta Comunista si sono spinti nella zona delle tende per vendere il loro periodico. Dalle parole si sarebbe poi passati alle mani. La Digos, intervenuta sul posto, ha allontanato le persone estranee all'iniziativa studentesca. Al momento non risultano denunciati.

Un fatto analogo era accaduto alcuni giorni fa sempre tra studenti proPal e attivisti di sinistra.



