E.League: Alonso, 'so di cosa siamo capaci, e vinceremo'

"Quando arrivi in una finale e stai per giocarla, conta poco essere imbattuti da 51 partite.

Devi pensare solo a vincere la prossima, nel nostro caso quella di domani. Lo ammetto, sono emozionato, però il mio lavoro arriva fino al momento del via, poi quanto il pallone comincia a girare il compito spetta ai giocatori. Noi è dall'inizio della stagione che ci siamo preparati per sfide come questa". Lo dice il tecnico del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, alla vigilia della finale dell'Europa League contro l'Atalanta.

"Penso che i miei giocatori siano pronti - dice ancora l'allenatore dei neocampioni di Germania -, sono ben preparati e ho la sensazione che domani sarà uguale al resto della stagione.

Rispetto l'Atalanta, squadra alla quale Gasperini ha dato una chiara identità di gioco, ma abbiamo già dimostrato ciò di cui siamo capaci e per questo ho fiducia: penso che domani vinceremo". Una battuta su due dubbi di formazione: "Kovar (il portiere ndr) giocherà, su Wirtz dobbiamo attendere domani".





