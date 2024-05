Angy, 16 anni, debutta nella musica con Temporary Love

La giovanissima e ritenuta talentuosa al secolo Angelica Peruzzo, in arte Angy, 16 anni, milanese, debutta nel panorama musicale internazionale con il primo singolo 'Temporary Love', distribuito dalla casa discografica La Crème Records, disponibile dal 22 maggio su tutte le piattaforme di streaming musicale. L'artista è la nipote di uno tra i più grandi editori italiani, Alberto Peruzzo, e figlia di un manager e imprenditore, Alessandro.

Il brano, dall'anima puramente pop, racconta la fragilità di una sedicenne che si affaccia alla vita adulta e scopre che l'amore, un sentimento che dovrebbe regalare calore e protezione, un attimo dopo può trasformarsi in abbandono e catapultarti in un tunnel buio e freddo.

'Temporary love' parla di amori fugaci, 'temporanei', di adolescenti che si incontrano, si innamorano e poi si perdono, come castelli di sabbia spazzati via dalle onde del mare. Il brano però non intende enfatizzare gli aspetti negativi dell'amore; piuttosto, mira a evidenziare l'importanza dell'insegnamento che deriva da un cuore spezzato. Anche nelle esperienze più dolorose, ognuno ha l'opportunità di crescere, maturare e raggiungere una maggiore sicurezza di sè. "Non bisogna mai rinunciare a vivere un amore. Un cielo limpido può diventare grigio, ma ciascuno può trovare in sè stesso la forza per ricominciare a brillare più di prima" dice Angy.

La Crème Records nasce nel 2022 ed è l'etichetta discografica fondata da Maruego, artista riconosciuto a livello nazionale come pioniere della trap. Angelica Peruzzo, classe 2008, nasce a Milano e fin da piccola è attratta dal mondo del Musical. Da quando ha 10 anni frequenta l'Accademia del Teatro Litta, dove studia canto, ballo e recitazione. Performa in diversi Musical, come Grease, Christmas Carol, Six, The Greatest Showman, Matilda e contemporaneamente porta avanti l'amore per il canto, andando due volte in finale a Sanremo Junior.



