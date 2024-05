A Milano cresce la produzione, dati migliori della Lombardia

Il primo trimestre 2024 ha visto in crescita l'area metropolitana milanese in un anno con +2,1% per la produzione, meglio del dato lombardo (-1,1% in un anno), secondo i numeri dell'analisi congiunturale dell'industria al primo trimestre 2024 della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Se si considera il fatturato, sempre raffrontato al primo trimestre 2023, c'è un calo di -1,6% a livello locale e di -2,3% regionale. In relazione al portafoglio ordini, si registra un calo rispetto al primo trimestre 2023 (-2,2% in un anno), con performance milanese un po' più scarsa rispetto alla manifattura lombarda (-1,5%).

I mercati esteri milanesi vedono un calo (-1,5%), in un trend comunque migliore rispetto alla componente interna (-2,6%) mentre migliorano gli ordini esteri lombardi (+0,4%). Il quadro delinea nel primo trimestre 2024 una certa tenuta congiunturale rispetto al quarto trimestre 2023 della produzione industriale milanese (+0,8% destagionalizzato). Ma cala il fatturato (-0,9%).

Per gli ordini interni il dato congiunturale è in lieve calo per l'industria milanese con -0,4% e in modo più accentuato per la manifattura lombarda (-1% destagionalizzato). Negli ordini esteri per cui la performance milanese risulta in crescita (+1,4% rispetto al dato lombardo di -0,1% destagionalizzato).

In provincia di Monza-Brianza la crescita tendenziale della capacità produttiva colloca i volumi prodotti a un livello inferiore rispetto al primo trimestre 2023 (-2%), rispetto al calo del dato lombardo (-1,1%). Nello stesso periodo, i dati della manifattura per fatturato (-2,3%) sono coerenti con il dato lombardo (-2,3%).

In provincia di Lodi, nel primo trimestre 2024 rispetto all'anno precedente, si verifica un trend di crescita per la produzione. Relativamente all'analisi tendenziale, raffrontata al primo trimestre 2023, l'aumento della produzione si attesta a +2,6%, performance migliore rispetto al dato lombardo (-1,1%).





