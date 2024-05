Un premio e una mostra fotografica in memoria di Almerigo Grilz

Un riconoscimento per giovani giornalisti al di sotto dei 40 anni assegnato da una giuria d'eccezione, presieduta da Toni Capuozzo e composta da Maurizio Belpietro, Fausto Biloslavo, Giovanna Botteri, Gian Marco Chiocci, Peter Gomez, Mauro Mazza, Gian Micalessin, Gabriele Micalizzi, Alessandro Sallusti, Francesco Semprini e Gabriella Simoni. È stata presentata oggi a Palazzo Lombardia la prima edizione del premio giornalistico 'Almerigo Grilz' dedicato al reporter italiano di guerra Almerigo Grilz, che fu anche segretario del Fronte della Gioventù e che morì nel 1987 in Mozambico.

I vincitori del Premio Giornalistico saranno comunicati nel corso di un evento in programma al Teatro dell'Arte della Triennale di Milano. Intanto oggi, a Palazzo Lombardia, è stato annunciato che un 'Premio speciale' alla memoria è stato attribuito all'inviato di guerra Franco Di Mare, scomparso nei giorni scorsi.

Contestualmente è stata inaugurata nello spazio 'Isola Set' di Palazzo Lombardia, e alla presenza del presidente del Senato Ignazio La Russa, la mostra 'Gli Occhi della Guerra' che ripercorre i maggiori conflitti sullo scenario mondiale dal 1982 attraverso testi, fotografie e video di Almerigo Grilz, Fausto Biloslavo e Gian Micalessin e che sarà visitabile con ingresso libero e gratuito fino al 2 giugno.

"Mi riempie di gioia - ha commentato La Russa - il fatto che ora il ricordo venga condiviso da persone di diversi orientamenti politici e culturali. Da amico e da presidente del Senato mi sento di dire grazie ad Almerigo per il servizio che ha svolto a favore dell'informazione e della libertà".

"Il riconoscimento e la mostra - ha concluso l'assessore della Regione Lombardia alla Cultura Francesca Caruso - sono un omaggio alla sua figura e un ringraziamento per chi, come lui, ha la forza e la bravura di raccontare i conflitti sul campo, offrendo contributi preziosi per tutti noi".



