Tedua, "sono un rapper che crescendo prova a essere artista"

Dopo un anno di successi, è di queste ore la certificazione a quintuplo Disco di platino (oltre al disco d'oro per Outro Purgatorio e il triplo disco di platino per Vita Vera Mixtape - Aspettando la Divina Commedia), il viaggio de La Divina Commedia di Tedua si avvia alla conclusione con la pubblicazione, il 24 maggio, di Paradiso - La Divina Commedia Deluxe.

"Non sento la pressione del successo de La Divina Commedia - racconta Tedua -, questa è una versione deluxe e non dovevo dovevo dimostrare niente a nessuno. Di ansia da prestazione magari riparliamo con il prossimo album".

Prodotto da Dibla, Jiz, Shune e con la collaborazione in una traccia anche di Sick Luke, Paradiso è composto da 8 tracce, di cui 7 inediti ai quali si aggiunge Parole vuote (La Solitudine) feat. Capo Plaza, brano uscito a novembre 2023 e certificato disco di platino. "Credo sia arrivato alle orecchie di Laura Pausini, ma non l'ho incontrata, Spero che lei sia fiera che la canzone ha veicolato un messaggio d'amore, un messaggio importante per i giovani". Oltre a Capo Plaza, ci sono Annalisa, Angelina Mango, Tony Boy e l'intero collettivo della Drilliguria, formato da Bresh, Izi, Vaz Te e Disme.

"Paradiso è un lavoro spontaneo, che strizza l'occhio al pop. Mi interessava fare canzoni che avrebbero potuto arricchire il repertorio per la mia musica dal vivo. Non bado agli hater, ma più ai fan delusi che magari vorrebbero musica più di nicchia. L'accusa che mi sento fare è di aver perso autenticità, ma io faccio quello che fa bene a me", rivendica il rapper che non si nasconde dietro un genere. "Sono un rapper che crescendo prova a essere un artista. Alcuni rapper rimarranno rapper per sempre non essendo abbastanza versatili. Ho scelto pezzi di Angelina Mango e di Annalisa, perché mi piace fare musica che esca dalla zona di comfort".

Dopo l'uscita di Paradiso - La Divina Commedia Deluxe, Tedua è pronto a portare live la sua musica, con una doppia data evento da primo artista italiano headliner nella storia degli I-Days all'Ippodromo Snai di Milano, il 29 e 30 giugno. Il viaggio live continuerà nei festival estivi italiani a luglio.





