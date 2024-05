Operaio cade da 5 metri in stabilimento Riso Scotti, non è grave

Un operaio di 34 anni è caduto da un'altezza di circa 5 metri mentre era al lavoro questa mattina all'interno dello stabilimento della Riso Scotti a Pavia. L'uomo è stato stato subito soccorso dagli operatori del 118; è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco.

Il 34enne è stato trasportato in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia: i medici l'hanno giudicato in codice giallo, non è in pericolo di vita. La polizia e gli ispettori di Ats hanno subito avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'infortunio.



