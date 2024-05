La Russa, l'Inter è come le idee, non muore mai

"L'Inter è l'Inter, è come le idee, non muoiono mai": lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa parlando della situazione dell'Inter con i giornalisti a margine dell'inaugurazione della mostra 'Gli Occhi della Guerra' con foto, video e testi di Fausto Biloslavo, Gian Micalessin e Almerigo Grilz nello spazio 'Isola Set' di Palazzo Lombardia. La Russa è arrivato con una spilla dell'Inter sulla giacca: "La spilla se l'è tolta dalla sua giacca il capitano Zanetti e me l'ha messa. Fino alla fine dei festeggiamenti la tengo".





