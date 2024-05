In Lombardia la Carta del turista per scoprire tutta la Regione

La Lombardia punta sulla Carta del Turista per valorizzare percorsi di turismo esperienziale in tutta la Regione. Questo l'obiettivo di una delibera approvata oggi dalla giunta che avvia l'iter per concretizzare il nuovo strumento.

"Da uno studio realizzato nei mesi scorsi è emerso che la 'Carta del turista' è un prodotto molto apprezzato e utilizzato dai visitatori - spiega l'assessore regionale al Turismo Barbara Mazzali -. Inoltre, a livello di singole destinazioni, è uno strumento già ampiamente diffuso a livello internazionale e nazionale, anche perché facilita la conoscenza e la diffusione delle esperienze turistiche".

Oltre ai luoghi iconici di interesse storico-culturale, sottolinea Mazzali, la Carta indicherà itinerari 'alternativi' come, ad esempio, quelli 'del saper fare lombardo', legati a artigianato, enogastronomia, moda-design e attività tipiche del territorio- I requisiti definiti sono la progressiva copertura di tutto il territorio regionale, includendo anche le destinazioni meno conosciute; la promozione di pacchetti esperienziali che valorizzino gli attrattori turistici regionali e la valorizzazione di tutte le eccellenze del territorio regionale riconducibili al progetto di marketing territoriale 'Lombardia Style', quali ad esempio produzioni enogastronomiche tipiche, produzioni artigianali e manifatturiere tradizionali ed artistiche, luoghi di cultura, laboratori di creatività e produzione di moda e design.

"Siamo pronti a lanciare il bando per l'individuazione dei soggetti partner di Regione Lombardia per la realizzazione della Carta del turista regionale - conclude Mazzali -. Regione Lombardia metterà a disposizione di tutti i soggetti ritenuti idonei, la possibilità di aderire al progetto 'Lombardia Style' e di utilizzare il marchio regionale con la sua forza attrattiva e reputazionale".



