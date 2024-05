Giro: Nibali 'Pogacar immenso, per Tiberi grande futuro'

"Pogacar ha regalato grandi gioie ma ha fatto anche capire di quale grandezza sia. Con la sua azione sul Foscagno e la vittoria al Mottolino ha messo i puntini sulle i, ampliando ulteriormente un grande vantaggio in classifica. Domani capiremo se gli avversari si accontenteranno del secondo posto o magari tenteranno di fare qualcosa di diverso. Io ho pochi dubbi". Vincenzo Nibali - in una chiacchierata con l'ANSA a Livigno in occasione della presentazione del docufilm sulla sua storia, 'Il settimo campione' - elogia lo spettacolo che sta regalando l'attuale Maglia Rosa e spende parole al miele anche per la Maglia Bianca Antonio Tiberi, nonostante la piccola crisi avuta ieri nella tappa regina del Giro d'Italia: "Sta crescendo tantissimo anno dopo anno, sta sicuramente migliorando sia fisicamente che mentalmente e in questo Giro d'Italia ha dimostrato di essere uno dei protagonisti. Chiaramente ha ancora tanto spazio per poter crescere, l'ambiente è quello giusto e gli lascia la giusta libertà". Nibali, inoltre, è impaziente di vedere il docufilm sulla sua vita: "Sono veramente molto emozionato e non vedo l'ora di vederlo. Abbiamo raccolto tantissimo materiale".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA