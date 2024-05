Full Metal Karma, al Tam un'installazione contro la guerra

Intende far riflettere gli spettatori sull'assurdità della guerra l'installazione Full Metal Karma dell' artista contemporaneo Max Papeschi, ospitata nel foyer del Teatro Arcimboldi di Milano fino al prossimo 5 giugno.

L'installazione, a cura di Stefania Morici, ha come protagonista una statua di marmo con il corpo di Buddha e la testa di Napoleone. Alle spalle della statua svetta un mandala tibetano con elementi geometrici che rimandano all'estetica Napoleonica, il tutto accompagnato dall'eco di una colonna sonora metafisica che riempie la stanza rendendo l'istallazione meditativa e immersiva.

A completare l'installazione due video, uno realizzato da Giorgio Angelico e uno realizzato da Maurizio Temporin, che trascinano lo spettatore in un'atmosfera surreale e mistica.

Attraverso questa installazione si cerca di far riflettere gli spettatori sull'assurdità della guerra: "Full metal karma - spiega la curatrice Stefania Morici - è l'esplorazione dei lati oscuri e luminosi dell'animo umano e del mito del progresso.

Continuando a ricercare i perchè dell'estinzione della nostra razza gli "archeologi alieni" portano alla luce un nuovo reperto della nostra civiltà. Un Buddha Napoleon che ci invita a riflettere sui paradossi della storia".



