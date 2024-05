Lo stato di salute di Fedez si sarebbe aggravato e la situazione che lo ha portato ad annullare la partecipazione alla prima puntata di Da vicino nessuno è normale, il programma di Alessandro Cattelan in onda su Rai2 dal 20 maggio, risulterebbe più grave di quanto immaginato in un primo momento. È quanto si apprende dallo staff del rapper. Non si ha però al momento conferma dell'ipotesi di un nuovo ricovero di cui parlano alcune indiscrezioni.



