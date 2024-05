Al via Porte Aperte Festival, 50 incontri e reading di Gifuni

Oltre 50 appuntamenti nell'arco di quattro giorni torna il Paf - Porte Aperte Festival, che si terrà a Cremona dal 23 al 26 maggio. Dedicato a musica, scrittura e fumetto, con tema della nona edizione 'mappe', è un festival diffuso a cui faranno da cornice negli incontri diurni i cortili delle dimore storiche di Palazzo Affaitati e Palazzo Guazzoni Zaccaria, mentre gli appuntamenti serali e i concerti si terranno all'interno del Cortile Federico II.

Tra gli ospiti attesi: Frida Bollani Magoni, Paolo Jannacci, i giovani artisti Paille e Izaya e i live di Cheriach Re, LinFante e Koomari. Per la scrittura in arrivo Samuele Cornalba, Antonio Franchini, Ilaria Gaspari, Ginevra Lamberti, Marco Lodoli, Romana Petri, Ilaria Rossetti, Davide Sapienza, Marco Steiner, Rocco Tanica, William Wall. Inoltre, Alessandro Cattelan con Matteo B. Bianchi e Gianmario Pilo presentano Accènto edizioni. Reading di Fabrizio Gifuni che interpreterà 'Un certo Julio', omaggio a Julio Cortázar e Roberto Bolano.

Federica Fracassi chiuderà la manifestazione con la lettura di estratti della 'Trilogia della Città di K' di Agota Kristòf, proposto per riflettere sugli orrori della guerra e sulle contraddizioni dell'animo umano. Per il fumetto saranno sul palco fra gli altri Frekt insieme a Luca Albanese e agli autori della rivista Revue Dessinee Italia; l'illustratrice e fumettista Sakka insieme alla digital content creator Violetta Rocks. Per l'arte incontro con Sara Manfredi, tra le fondatrici del progetto di public art Cheap. Si riconferma, dopo il felice esito della prima edizione (2023), il piccolo e innovativo festival-nel-festival denominato 'Alter: le stanze della traduzione' con una serie di incontri ,nel chiostro di Palazzo Guazzoni Zaccaria, con traduttori e traduttrici da lingue diverse, che esploreranno gli universi della narrativa, della saggistica e del graphic novel con ospiti, tra gli altri, Giacomo Longhi, Valeria Gattei, Giulia Ansaldo, Enrica Battista e A. Ragusa. L'immagine della nona edizione, affidata all'illustratrice e fumettista Bianca Bagnarelli, mostra simbolicamente una giovane donna, appassionata di cultura e d'arte, in cerca di una connessione globale ed armonica con la sua città, attraverso modalità del tutto originali. Lo sfondo evidenzia il colore dell'anno: l'azzurro Tiffany. Bagnarelli, vincitrice del Premio Nuove Strade al Comicon di Napoli, della medaglia d'oro della Society of Illustrators e del premio Lorenzo Bartoli come fumettista più promettente d'Italia, sarà inoltre ospite all'incontro Graphic Talk di venerdì 24 maggio.





