A Venditalia il 40% dei visitatori è arrivato dall'estero

Oltre 22 mila operatori professionali, in crescita superiore al 10% rispetto all'edizione precedente, il 40% internazionali, hanno visitato Venditalia, la più importante manifestazione internazionale della Distribuzione Automatica, a Fiera Milano dal 15 al 18 maggio.

"Con il numero di visitatori e una vivace partecipazione in ogni stand, Venditalia si supera, diventando definitivamente l'appuntamento europeo del vending, dove il settore presenta il meglio delle innovazioni tecnologiche, dei servizi e dei prodotti che saranno disponibili sul mercato - afferma Ernesto Piloni, Presidente Venditalia Servizi, che organizza l'evento promosso da Confida, l' Associazione Italiana della Distribuzione Automatica - Ottimo il riscontro di operatori italiani (60%) che internazionali (40%) per un totale di 22.300 visitatori professionali altamente profilati dimostrando il profilo internazionale della manifestazione". Tra i paesi più rappresentati dai visitatori esteri ci sono stati: Francia, Spagna, Germania, Polonia, Portogallo e Regno Unito, 'tutti in crescita in doppia cifra rispetto all'edizione del 2022'. Durante l'evento è stato presentato anche il servizio servizio Pehi, che trasforma le vending machine (in Italia sono oltre 830.000) in strumenti per pagamenti alla pubblica amministrazione.

Con questa edizione Venditalia si è trasferita nei padiglioni di Rho Pero. Prossimo appuntamento nel 2026, trattandosi di una manifestazione biennale.



