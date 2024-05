'Via Libera' conta oltre 63mila auto in sosta vietata a Milano

Sono state 63.990 le automobili in sosta irregolare contate giovedì scorso, dalle 18 all'una di notte, da oltre di 2 mila persone, divise in 800 squadre che hanno battuto strada per strada tutte le 3.873 strade di Milano per 'Via Libera', l'iniziativa di partecipazione attiva organizzata da "Sai che puoi?", un evento che ha l'obiettivo di chiedere il rispetto dello spazio pubblico in città.

Su 64mila auto 37 mila erano in sosta irregolare in carreggiata (in doppia fila, su strisce pedonali, agli incroci), quelle sul marciapiede circa 15mila, quelle sulle aree verdi, per esempio sotto gli alberi, più di 11mila. 64 mila auto parcheggiate corrispondono a 32 volte piazza del Duomo o 77 campi da calcio "Per il Comune di Milano - spiegano i promotori dell'iniziativa - si tratta di un mancato introito di un minimo di 5,3 milioni di euro in una sola notte, se calcoliamo 84 euro di multa per divieto di sosta per 64 mila auto. Con questi soldi sarebbe possibile finanziare 134 mila abbonamenti mensili al trasporto pubblico (calcolando 40 euro di abbonamento mensile), o circa 6 mila rette annuali di asili nido (calcolando una retta mensile di 300 euro)".

Nelle prossime settimane i risultati verranno restituiti in mappe facilmente consultabili, mettendo in relazione il dato ottenuto con le caratteristiche della città.



