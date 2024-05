Palladino '2 anni meravigliosi, emozione il saluto dei tifosi'

"Lascio sempre spazio ai ragazzi, che si prendano loro i meriti. Ma oggi è stato emozionante il saluto della curva. Anche stavolta il pubblico è stato eccezionale, nonostante il punteggio". Sono queste le parole di Raffaele Palladino, allenatore del Monza, dopo l'ultima casalinga della stagione. Ma anche, probabilmente, la sua ultima alla guida dei brianzoli.

"La descrizione di questi due anni? Emozionanti, meravigliosi", ha aggiunto Palladino, dopo il ko per 0-1 con il Frosinone. "Sono i miei primi due anni in Serie A e ringrazio la società per questa possibilità, ma anche i ragazzi, che mi hanno dato tutto sin dal 7 luglio", dice Palladino riferendosi al ritiro estivo. "Siamo arrivati un po' stanchi a fine campionato, meno lucidi, abbiamo cercato di dare il massimo, ma non è stata la nostra miglior prestazione".



