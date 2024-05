Marotta, Inter club solido e sfido chiunque a controllare conti

"La stabilità della società è assolutamente garantita dalla presenza di Zhang, è con noi. Lo abbiamo sentito anche stamattina, era molto felice di questa festa, purtroppo non ha potuto partecipare ma ci dà sicurezza, malgrado quello che dice la gente che ci vuole male. Ma chi tifa per noi lo sa. Noi siamo una società virtuosa e sfido chiunque a controllare i nostri conti". Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta, intervistato da Dazn prima della sfida contro la Lazio.

"Quello che avviene sopra la nostra testa non ci riguarda - ha detto ancora Marotta -, ma a cui portiamo rispetto perché l'azionista è la famiglia Zhang e hanno dimostrato con i fatti di amare l'Inter. Tra oggi e domani cercheremo di dare vita a festeggiamenti facendoci scivolare addosso le critiche delle cattive persone".



