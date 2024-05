Di Francesco, siamo padroni del nostro destino

"Penso già alla prossima partita: dipende sempre da noi, siamo padroni del nostro destino". Queste le parole di Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, dopo il successo per 1-0 in casa del Monza.

"Tutti penseranno che abbiamo due risultati su tre", prosegue Di Francesco, pensando all'ultima e decisiva partita, in casa contro l'Udinese all'ultimo turno di A. "Sì, è importante, ma non dobbiamo pensarci. Oggi la squadra mi è piaciuta tanto dal punto di vista tattico, sempre cortissimi sia bassi che alti. E siamo stati bravi anche nel ricreare tante situazioni per fare gol, potevamo anche chiuderla prima, ma abbiamo anche rischiato sul palo di Colpani, ad esempio. Il calcio è cattivo e bello nello stesso tempo", ha concluso Di Francesco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA