Cadono con l'auto nel lago di Varese, riescono a tornare a riva

Sono riusciti a tornare a riva da soli una ragazza di 22 anni e un ragazzo di 23 che intorno alle 4 stanotte sono finiti con l'auto nel lago di Varese a Brusimpiano.

Stavano guidando sulla provinciale 61 quando, per cause ancora da accertare, hanno sfondato il guard rail e sono finiti con l'auto in acqua. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Varese con un'autopompa e un'autogru e i sommozzatori del nucleo di Milano. Il personale del 118 ha visitato i due ragazzi portati in ospedale in via precauzionale ma in buone condizioni.

Le operazioni per recuperare l'auto, che era finita a una profondità di circa sei metri, sono terminate intorno alle 10:30.



