Playoff serie B: Catanzaro batte Brescia e va in semifinale

Il Catanzaro accede alla semifinale dei play off del campionato di serie B dopo aver battuto 4-2 ai supplementari il Brescia al 'Ceravolo'.

I lombardi sono andati in vantaggio con Galeazzi all'8' pt e dopo il pareggio di Iemmello al 26' hanno raddoppiato con Moncini al 7' st, ma negli ultimi secondi del recupero Donnarumma ha segnato il 2-2, portando la sfida ai supplementari. Brignola ha siglato il 3-2 nel finale del primo overtime e nel recupero del secondo è arrivata la quarta rete dei padroni di casa, ancora con Iemmello.

In semifinale, i giallorossi affronteranno la Cremonese. La gara di andata è in programma il 21 maggio a Catanzaro, il ritorno il 25 a Cremona.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA