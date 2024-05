Nuova illuminazione notturna per la Torre Arcobaleno di Milano

La Torre Arcobaleno di Milano, in zona Garibaldi, ha un nuovo sistema di illuminazione notturna.

L'intervento, curato in partnership da un gruppo di aziende italiane, riproposto in omaggio alla città e ai milanesi, qualifica la struttura e il suo grande 'mosaico ceramico verticale' con i suoi 1000 metri quadri.

Il nuovo sistema utilizza potenti fari a Led e mette in evidenza i colori che l'hanno resa riconoscibile e amata dai milanesi. I nuovi proiettori Led da 397 W infatti consentono un'illuminazione più precisa e puntuale della sagoma della torre, aumentando la resa cromatica pur mantenendo consumi ridotti.

A fare da capofila al progetto c'è la divisione architettura dello Studio Original Designers 6R5 Network che, grazie all'architetto Francesco Roggero, ha fatto da regia alle aziende partner del progetto.

L'iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Milano e da Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane.

La torre è alta 35 metri e risale al 1964. Era utilizzata come serbatoio dell'acqua all'interno dello scalo ferroviario della stazione di Milano Porta Garibaldi.

In occasione dei Mondiali di calcio di Italia 1990 la torre fu sottoposta a una prima significativa ristrutturazione che trasformò un'opera pensata unicamente per scopi di servizio in un elemento urbano dal valore essenzialmente estetico-simbolico ma molto riconoscibile.

Nel 2015 infine, anno dell'Expo, la torre fu nuovamente restaurata e ammodernata dallo stesso gruppo di aziende coinvolte oggi.



