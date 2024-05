L'Atalanta vince a Lecce ed è aritmeticamente in Champions

Con i tre punti conquistati oggi a Lecce, l'Atalanta ha blindato il quinto posto e si è assicurata l'aritmetica certezza di partecipare alla prossima Champions League. A Via del Mare finisce 2-0 per i bergamaschi che trovano i gol a inizio del secondo tempo con De Ketelaere e Scamacca. Al termine del match festa in campo e sugli spalti: il Lecce festeggia la seconda salvezza di fila, i bergamaschi la qualificazione in Champions League. Ora per l'Atalanta c'è la finale di Europa League, mercoledì a Dublino, contro il Bayer Leverkusen.



