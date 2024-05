Spettacoli nelle scuole, in Lombardia via a 'Palchi di classe'

Dopo 'Schermi di classe', in Lombardia arriva 'Palchi di classe'. Il progetto, previsto da una delibera approvata dalla giunta regionale con uno stanziamento di 1,6 milioni di euro, offre la possibilità agli studenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I e II grado del territorio di partecipare alla visione di spettacoli dal vivo nelle sale da spettacolo o anche nelle proprie sedi scolastiche.

L'iniziativa rientra nell'insieme di interventi regionali compresi nel Piano Operativo 2024/2025 di 'Next - Laboratorio delle idee per la produzione e la programmazione dello spettacolo lombardo'.

"L'obiettivo di questo progetto - ha commentato l'assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso - è avvicinare le nuove generazioni alla rappresentazione dal vivo. Ci crediamo molto, anche alla luce del grande successo riscosso da 'Schermi di classe', che permette a oltre 25.000 ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado di assistere gratuitamente alla proiezione di film di qualità".

Ideato da Regione Lombardia, sostenuto da Fondazione Cariplo e affidato ad Agis lombarda nella sua organizzazione, il piano 'Next - Laboratorio delle idee per la produzione e la programmazione dello spettacolo lombardo' ha come obiettivo principale quello di favorire la produzione e la programmazione dello spettacolo lombardo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA