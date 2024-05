Maltempo: albero su rete aerea dei tram, ferme 2 linee a Milano

Il maltempo continua a creare disagi a Milano: un albero è caduto sulla rete aerea dei tram 2 e 14 costringendo a interrompere, temporaneamente, il servizio.

Lo rende noto - sul proprio sito - Atm, la società che gestisce i mezzi pubblici.

Di conseguenza il tram 2 è sostituito da bus tra piazza 6 febbraio e piazzale Cantore (il servizio è normale tra Duomo e Maciachini) e il tram 14 è sostituito da bus tra piazzale Cantore e Lorenteggio (continua il servizio tra il Cimitero Maggiore e via Cantù/Duomo).

L'albero è crollato sulla linea tramviaria in via Solari angolo via Montevideo, interrompendo la circolazione. Nessuno è rimasto coinvolto o ferito. I vigili del fuoco sono al lavoro per rimuoverlo.



