Incendio Torre Milano, il 14 giugno la decisione del gup

L'udienza preliminare per il caso del maxi incendio della Torre dei Moro si concluderà il prossimo 14 giugno, quando arriverà la decisione del gup Ileana Ramundo sul rinvio a giudizio o meno degli imputati. I difensori hanno concluso oggi i propri interventi e la prossima udienza sarà dedicata anche ad eventuali repliche. Il pm Marina Petruzzella ha chiesto di mandare a processo per disastro colposo 17 persone, tra cui i legali rappresentanti delle società che hanno realizzato l'edificio e che hanno avuto a che fare con la posa dei pannelli dei rivestimenti delle facciate. Tra gli imputati, anche Stefania Grunzwieig, amministratrice della Polo srl, due spagnoli - il legale rappresentante e l'export manager della Alucoil -, sei responsabili della Zambonini e due vigili del fuoco. Il grattacielo prese fuoco il 29 agosto 2021, senza causare vittime, finendo avvolto dalle fiamme come 'torcia' di 18 piani.





