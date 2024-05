I livelli del Po in crescita in Lombardia ed Emilia-Romagna

Crescono i livelli del Po in Lombardia ed Emilia-Romagna in seguito alle intense precipitazioni che hanno interessato diverse aree nel settore nord occidentale del bacino e i conseguenti fenomeni di piena di alcuni affluenti, in particolare lombardi. L'Agenzia interregionale per il fiume Po stima che i livelli del fiume possano nuovamente crescere nelle prossime 24-36 ore con valori prossimi alla soglia 1 di criticità (ordinaria, colore giallo) nel tratto tra Piacenza e Boretto. Potranno essere interessate alcune aree golenali e per questo si consiglia prudenza nell'avvicinarsi al fiume. Aipo monitora la piena in coordinamento con i sistemi di protezione civile regionali e locali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA