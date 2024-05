'Atleti Uniti', nasce il fondo di solidarietà per gli sportivi

Un fondo di solidarietà per gli sportivi per garantire che nessun atleta debba rinunciare alla propria passione a causa di difficoltà economiche. Si tratta del progetti 'Atleti Uniti', un'iniziativa nata dalla sinergia tra il Csi Lombardia e la piattaforma TrustMeUp che si propone come un esempio concreto di come lo sport possa essere uno strumento di aggregazione, inclusione sociale e promozione della salute, in linea con i più recenti orientamenti costituzionali visto che il riconoscimento dello sport è stato inserito nella Costituzione.

La missione di 'Atleti Uniti' è duplice: sostenere gli atleti in momenti di difficoltà e promuovere un'ampia partecipazione allo sport come veicolo di salute, benessere e solidarietà.

Con il supporto di TrustMeUp, ogni donazione effettuata attraverso la piattaforma sarà destinata direttamente al fondo, garantendo trasparenza, sicurezza e tracciabilità grazie alla tecnologia blockchain.

Il partner tecnico 'Banca dello Sport' della Fondazione Banca delle Visite Ets, scelto da Csi e TrustMeUp nel progetto, si occuperà della presa in carico delle segnalazioni assicurandosi che vengano erogate gratuitamente agli utenti bisognosi le prestazioni mediche e i servizi previsti dal progetto a chi ne fa richiesta sulla base di requisiti approvati dal Csi, mettendo così in condizioni chiunque di poter praticare un'attività sportiva.

Anche una donazione minima di 10 euro, sottolineano dal Csi, può fare la differenza per garantire a chi si trova in difficoltà "non solo la possibilità di continuare a praticare sport, ma anche di far parte di una comunità che crede nel valore dell'inclusione e del supporto reciproco". Grazie a TrustMeUp, ogni donazione viene ricompensata al 200% in sconti per acquisti da usare nella galleria commerciale della stessa.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA