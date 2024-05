Alluvione In Lombardia, ieri in 15 ore la pioggia di un mese

E' stato decisamente storica l'alluvione che ha colpito ieri la Lombardia: "Sul 30% del territorio regionale è caduto in 15 ore un quantitativo di pioggia pari a quello dell'intero mese di maggio, ma con picchi in alcuni casi persino doppi" spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara.

"Punte di oltre 120mm - dice Ferrara - sono state infatti registrate in modo diffuso, e non localizzato, da Lodigiano, Milanese, Brianza, Varesotto, con picchi persino superiori ai 200mm. La stessa perturbazione ha successivamente causato condizioni di severo maltempo tra Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, anche qui con violenti temporali, grandinate, nubifragi, allagamenti e disagi" Responsabile dell'ondata di maltempo una particolare configurazione chiamata 'blocco a omega': "Nel caso specifico, la perturbazione che ha colpito il Nord ha subito un forte rallentamento, con conseguente persistenza del maltempo sulle stesse zone per diverse ore - prosegue il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera - questo a causa di un anticiclone presente sulla Scandinavia che ha fatto da vero e proprio blocco. Dall'altra parte una seconda perturbazione insiste sull'Europa orientale: abbiamo dunque un grande anticiclone centrale, con ai fianchi le due basse pressioni, ed è proprio questo il cosiddetto 'blocco ad Omega'".



