Tiro a volo: Europei a Lonato; Skeet, Italia cerca pass Giochi

Cominciano domani, con le serie di prova e la cerimonia di apertura con il presidente della federazione mondiale (Issf) Luciano Rossi, gli Europei di tiro a volo nell'impianto Tav Concaverde di Lonato del Garda.

Per la nazionale italiana la prova è significativa soprattutto per quanto riguarda lo Skeet maschile, unica prova del programma olimpico di Parigi per la quale gli azzurri hanno ottenuto un solo pass, su due a disposizione, per i Giochi. Ad ottenerla proveranno l'oro olimpico di Rio Gabriele Rossetti, il 'nipote d'arte' (suo zio Ennio Falco fu oro ad Atlanta 1996) Tammaro Cassandro e il biologo sardo Luigi Agostino Lodde, il tiratore che ha ottenuto l'unico pass per l'Italia in questa specialità.

Per il ottenere la seconda carta olimpica nello skeet maschile, gli azzurri a Lonato dovranno vincere o essere preceduti nella classifica finale da atleti di nazioni già in possesso dei pass a loro disposizione.

Il programma di Lonato 2024 con il Trap sia maschile ch femminile (finale sabato 18): per l'Italia in gara Mauro De Filippis, Massimo Fabbrizi e Giovanni Pellielo e Maria Lucia Palmitessa, Jessica Rossi e Silvana Maria Stanco.



