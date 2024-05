La Juventus vince la Coppa Italia 2023-2024. In finale, all'Olimpico di Roma, ha battuto l'Atalanta 1-0, con il gol di Vlahovic al 4' del primo tempo.

All'attaccante serbo è stata annullata per fuorigioco una seconda rete, che aveva segnato nella ripresa. Nel conto delle occasioni anche un palo colto dall'atalantino Lookman e una traversa dello juventino Miretti. Nel recupero espulso per proteste l'allenatore bianconero Allegri.



